特別財會：與抗疫背道而馳　社區設施暫不開放予露宿者

新冠肺炎疫情下，政府康樂設施關閉，部分快餐店亦不設晚上堂食。多名議員在立法會特別財會上關注露宿者情況。議員梁耀忠指疫情下很多快餐店取消晚市堂食，令露宿者無瓦遮頭，打風落雨更為悽慘，建議當局重新開放設施，供限量使用。議員朱凱廸指，有志願團體貼錢租用旅館協助無家者暫時留宿，要求當局提供補助。

民政事務局局長劉江華關注露宿者的情況，社署有關注個別情況，社工團隊已開展工作，又者露宿者並非民政單一政策局負責。他指出，開放康文署體育館等地方供露宿者洗澡屬高風險，社區中心亦已因應疫情亦已關閉，重新開放聚眾與抗疫精神背道而馳。

政府計劃為物業管理界提供防疫津貼，每名清潔或保安人員每月可獲1000港元的抗疫辛勞津貼，為期4個月。有議員批評政府太吝嗇，每幢大廈最多只有6個名額金額，亦令一些臨時工未有獲得津貼。另有議員關注受疫情影響，交流實習計劃的相關資助可否申請延期。民政事務局副秘書長李百全指，上一年個財政年度原本預計有1.8萬名青年獲資助到內地交流，但5000人因應社會事件及疫情未能成行，當局因會應疫情發展彈性處理。

另外，議員黃碧雲收到很多新任區議員投訴，區議會秘書處及民政專員拒絕提供服務或中途離席，亦不承認任何監察警方執法的委員會，認為民政是刻意刁難，劉江華指區議會架構是地區諮詢組織，不能超越法律地位，而成立監察調查警方等委員會是超越權力。

政府在去年反修例風波期間，播放多條有關反暴力的宣傳短片。議員陳志全指政府宣傳片費用高昂，其中由特首林鄭月娥帶領政府高官演出的「珍惜香港這個家」，片長3分鐘，製作開支高達93.8萬元，質問政府製作宣傳片時，如何評估是否物有所值。政府新聞處處長鄭偉源指過去社會事件，對香港形象有影響，需要在本地增加宣傳，行政長官3分鐘短片花費93.8萬，是跟足政府採購程序，屬市場價錢。