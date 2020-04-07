鄭若驊民望續「墊司底」　學者指表現拙劣應下台　

被嘲「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望持續「墊司底」。根據最新的民意調查結果顯示，鄭若驊的評分僅得18.7分，在三名司長之中繼續「包尾」，而支持她出任律政司司長的比率再跌1個百分點，僅得7%，反對率則高達70%，被評為表現拙劣。被問及應否下台，學者指「唔需要多講」。

香港民意研究所於年3月30日至4月2日進行，以電話訪問了1,005名18歲以上操粵語的香港居民，實效回應比率為66.7%。結果顯示，特首林鄭月娥的評分只有25.5，支持她出任特首的比率只有16%，反對率高達75%，支持率淨值為負60%，近50%的受訪者給予林鄭0分。

民望再次「墊司底」的鄭若驊僅得18.7分，反對她出任律政司司長的受訪者高達70%，支持率淨值為負63%，民望評分被其餘2位司長「大幅拋離」達10分之多，政務司司長張建宗有29.5 分，財政司司長陳茂波則有32.4分。至於十三名問責局長方面，民望淨值全部錄得負值。

調查機構指出，反對率超過66%的林鄭及鄭若驊被評為表現拙劣，而反對率超過50%的保安局局李家超及教育局局長楊潤雄則被評為表現失敗，至於認知度不足50%的發展局局長黃偉綸和財經事務及庫務局局劉怡翔則被評為表現不彰。

香港民意研究所名譽總監鍾劍華認為律政司司長等人的評分是相當可怕，又指鄭若驊民望「墊司底」非始於今日，應否辭職下台「唔需要多講」，尤其她一而再，再而三地犯錯，表現有目共睹，而檢控政策亦令人質疑，反映律政司在鄭若驊領導下難以值得信賴，而她於在任期間頻頻外遊，亦無法再給予人信心。