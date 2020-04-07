巿民無視禁露營及燒烤　漁護署發出20個口頭警告

西貢灣仔西營地雖然關閉，但仍有巿民疑在上址露營。(讀者提供)

漁農自然護理署配合政府的禁聚令，轄下郊野公園的所有燒烤地點及露營地點於上月28日下午6時起關閉14日，不過，仍有市民不理疫情肆虐，未有安分留在家中，跑到郊野公園紮營，罔顧公民責任。截至周一(5日)，漁農自然護理署9天發出20個口頭警告，該署將在復活節期間會加派人員到郊野公園巡邏，並會密切留意疫情的最新情況，有需要時會考慮延長關閉露營及燒烤場地的安排。

目前漁護署轄下163個燒烤地點及41個露營地點，將關閉至本月11日下午6時。不過，部分已關閉的營地如西貢灣仔西營地仍見有市民露營聚集。市民陳先生對東網投訴，指分別於上月30日及本月4日發現該營地有人露營，現場最少搭建了有6個大營，部分人在營外活動，但全沒有戴上口罩。

陳先生坦言感到不滿，指抗疫是每個市民應盡的責任，他又批評漁護署執法不嚴，應加強巡查，並即時清理所有營區內的營幕以免被人聚集。

漁護署回覆東網查詢時表示，在個別關閉營地包括灣仔西營地，發現早前露營人士遺下的營帳，已於現場張貼告示，要求有關人士盡快收拾營帳，否則會視作棄置物處理。該署於今日（6日）開始有關清理工作。

自閉露營及燒烤場地至本周一，漁護署發出20個口頭警告，而相關人士亦已即時離開相關場地。至於市民在郊野公園指定露營地點以外範圍非法露營，漁護署在過去2年份別提出37宗及24宗檢控。今年1月至本月5日，亦向14名懷疑非法露營人士採取執法行動，有關個案仍在調查中。

漁護署表示，於復活節假期期間會繼續加派人員巡邏郊野公園，如發現違規情況，會採取適當跟進行動。