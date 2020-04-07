特別財會：文憑試開考防疫物資　考評局預留2000萬港元　

教育局及考評局暫定在本月24日開考文憑試筆試，為防範疫情擴散，考評局將實施多項措施，包括增加採購防疫物資，包括外科口罩、酒精消毒濕紙巾、酒精搓手液、紅外線探熱計、紅外線體溫監測系統等。考評局已預留2000萬港元作為應急之用。

教育局局長楊潤雄回覆議員張國鈞提問時表示，考評局根據衞生防護中心的建議，在文憑試及閱卷期間採取多項預防感染的措施，當中部分可能涉及額外人手或物資，例如考生、考務及工作人員進入試場前要測量體溫；安排考生座位之間保持適當距離；考生、考務及工作人員必須佩戴外科口罩；加強清潔試場等。

考評局亦會按需要在評核中心進行緊急工程，以確保網上評卷工作間有適當的距離，加設1.2米高的圍板；並延長多個評核中心可供閱卷的時間，由原來不早於9時至晚上10時30分，劃一改為早上8時30分至晚上11時30分。考評局又會加強外判清潔服務，組成專責團隊以加強消毒及清潔評核中心。

考評局會於各個試場及評核中心預備適量的外科口罩、酒精搓手液等防疫物資，供在場人士使用。