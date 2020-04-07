特別財會：電子手環研發費90萬　政府避談成效

新冠肺炎持續，大量從海外返港人士需要接受家居隔離，並配戴電子手環。有議員關注電子手環是否容易除下，令家居檢疫的人可以避開監察。創新及科技局在回應議員書面質詢時沒有正面回應電子手環的成效，只稱電子手環配合智能手機並應用地理圍欄(Geo-fencing)科技確定接受檢疫人士的位置，如有違法行為，衞生署及警方會即時知悉及跟進。

當局表示，截至2020年3月6日，已安排了共1,065條電子手環予接受家居檢疫人士佩戴。電子手環配合智能手機並應用地理圍欄(Geo-fencing)科技，能確定接受檢疫人士的位置，電子手環在設計上不能隨意脫下，而智能手機必須接駁電源，不可離開家居範圍。當局指，一旦接受檢疫人士攜帶手環離家、破壞手環、切斷手機電源、或企圖攜帶手機離家，衞生署及警方會即時知悉及跟進。當局又指，在完成14天的家居檢疫後會回收並重用電子手環。

至於使用WhatsApp或微信(WeChat)定時分享其實時位置的家居檢疫人士，政府資訊科技總監辦公室的家居檢疫控制中心會聯繫他們確認其位置符合強制檢疫令的要求，例如突擊視像通話，衞生署亦會致電接受檢疫人士及委任紀律部隊人員上門突擊檢查，確保檢疫人士留在指定居所。

當局表示，截至2020年3月1日，電子手環系統就支援強制檢疫工作的研發開支約為90萬港元，首批2700個電子手環的單位成本約為470元。

因應接受強制檢疫人士的數目持續增加，政府已在「防疫抗疫基金」下預留5,000萬元，主要用作採購6千條可重用電子手環，以及另外16萬條一次性電子手環。政府會在疫情過後，將可重用電子手環則可供政府部門應用於其他服務，例如照顧安老院舍內有需要的長者。