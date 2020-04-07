灣仔警總收粉末信　與文匯報同案合併調查

今晨(7日)11時許，灣仔警察總部有警員檢查收到的信件，在其中一封信封寫有「警察招募組」的信件內發現一張紙，其上寫有「TAKE PENICILLIN NOW」(立即服食盤尼西林)，以及針對警員的死亡恐嚇字句，信封內更裝有可疑白色粉末，立即通知同袍及上司。

爆炸品處理課人員及後奉召到場處理，經初步調查後，證實粉末只是煮食用的粟粉，隨後將之檢走作進一步化驗。據悉，該可疑信件是在昨日(6日)收到，至今日才被打開檢查。由於灣仔文匯報舊址昨同樣收到可疑粉末信，警方在比對2封信件內容及粉末檢查後，發現性質一致，懷疑案件屬同一人所為，已一併交由灣仔警區刑事部跟進，正着手追查寄件人身份及目的。

昨午(6日)4時許，警方接獲灣仔柯布連道7c萬寶樓一單位職員報案，表示收到一個信封表面寫有「文匯報」的信件，拆開查看發現內裏盛載白色粉末，懷疑是危險化學品。警方趕至封鎖現場調查，爆炸品處理課人員及後亦奉召到場處理，經仔細檢查後，初步證實粉末僅為粟粉。據悉，上址為文匯報舊址，收件人為廣告部一名文職人員。

盤尼西林又名青黴素，屬最常見的抗生素之一，可用於抑制細菌生長或殺死細菌。惟不少病人對盤尼西林有過敏反應，服藥後可能出現紅疹或痕癢等徵狀，嚴重的更會導致呼吸困難。病人如無使用抗生素的必要，則不應服食，而服用後若發現過敏反應，應立即停藥及盡快求醫。