五警翻案無望　佔中9子被指判刑過輕

五警翻案無望，惟發起2014年違法佔領行動的佔9子，雖然全被判罪成，但只有4人入獄，其餘4人則獲判緩刑。各界人士當時已質疑判刑過輕，指7警作為執法者卻因佔中被重判入獄2年，兩人期後上訴得直，5人減刑至15至18個月；但有預謀策劃大規模佔領行動的刑期卻更輕，直斥判決不公，形容是「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」。

佔中9子被控以煽惑公眾妨擾等合共6罪，各被告去年4月判刑，其中戴耀廷、陳健民及朱耀明各判處監禁16個月，其中朱獲緩刑2年；邵家臻及黃浩銘各被判監8個月；鍾耀華及張秀賢分別被判監8個月緩刑2年及200小時社會服務令，前立法會議員李永達獲「放生」，僅被判監8個月但緩刑2年；陳淑莊因腦瘤做手術獲押後判刑，最終亦被判監8個月同樣緩刑2年。

入獄4人中，除戴耀廷去年8月提出上訴申請保釋候判，其餘各人已陸續出獄。

法官當時認為沒有酌情理由令戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘可以不用即時監禁，邵雖有健康問題，但在懲教署安排下應可得到合適治療，最終判處戴、陳各判監16個月，餘下2人則被判監8個月。

學者認為佔中9子判刑過輕，形容是法治淪亡，為反中亂港者提供「保護傘」，即使干犯嚴重罪行亦可判得輕，又指大部分受佔中禍害的人均不會滿意今次結果，令愛國愛港人士感洩氣。