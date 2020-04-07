特別財會：議員質疑港台節目唱台獨戲　邱騰華重申違一國原則

香港電台節目《The Pulse》早前訪問世界衞生組織官員時，詢問會否讓台灣加入世衞，惹起政治風波，商務及經濟發展局事後指有關表達違反一個中國原則。商經局局長邱騰華今（7日）在財務委員會特別會議上，被多名議員追問有關説法，他重申港台節目整體表述有違一個中國原則，强調港台具有政府部門及公共廣播機構的雙重身份，必須受到約章制約，恪守一個中國原則。

財務委員會特別會議今日(7日)下午討論通訊事務，多名議員關注港台的問題。議員陳恒鑌批評，國際均以加入世衞作爲是顯示一個國家的行爲，質疑The Pulse會否以無知的刻意「唱台獨戲」，批評港台已去到「太上皇」的地位肆意妄爲，甚至有失控情況。

議員周浩鼎認爲局長的批評「揸正來做」是應該，强調問題核心並非在於一條問題，而是港台該節目所造成的公衆觀感，已是借平台來宣揚台獨，嚴重違反其推廣國民身份認同感的使命，做法如同精神分裂，認爲必須正視，港台不能夠變成分裂國家的平台。

議員鄺俊宇一開始則請教邱騰華：「我可唔可以問你問題？」揶揄港台早前向世衞官員問問題後卻遭到局方秋後算賬，批評邱指港台違反一中原則的説法「令人摸不著頭腦」，質疑當局干預港台編輯自主，剝奪記者發問的權力。

另外，議員朱凱廸則質疑，去年政府部門中，除警務署外，港台員工應該也是超時工作最多的政府部門人員，但相對起警務處增聘逾千人，港台今年只加6人，部門開支預算也被削減，質疑當局針對港台。

邱騰華强調，港台不但是政府部門，更具公共廣播機構的雙重身份，必須有責任尊重一國原則，强調港台非無王管，必須受到約章制約，恪守一個中國原則，向港人宣傳推廣國民身份的認同感，重申不能單看記者所問的問題，而是港台節目整體表述有違一個中國原則。至於相關説法是否干預編輯自主，則由公衆評價。

廣播處長梁家榮亦重申，一個中國原則絕對不能違反。關於開支方面，港台的超時工作會按補假處理，至於來年的開支亦是按實際需要做預算。