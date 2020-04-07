特別財會：今年首2月近500名僱員申請破欠　餐飲較去年同期多3倍

新冠肺炎疫情下，不少食肆因生意大跌而結束營運。

大批食肆、零售店鋪受疫情打擊而結束營運，勞工及福利局回覆立法會文件顯示，今年首2個月破產欠薪保障基金已收到83宗申請，涉及472名僱員，申請數目較2019年同期的70宗上升18%。其中餐飲服務活動的申請佔最多，達27宗，較去年同期的7宗多近3倍。

打工仔如遇到公司倒閉或清盤，惟其僱主無法支付欠薪及遣散費等，僱員可入稟法庭，要求法院頒發清盤令，期間僱員可向破欠基金申請特惠款項。勞工及福利局局長羅致光今日（7日)書面回覆議員提問，顯示今年1月及2月共有83宗申請，較去年同期增加，其中餐飲服務活動業的申請約27宗，涉及237名僱員；建造業有約21宗申請，涉及109名僱員。同期有266宗申請獲發破欠基金特惠款項，較去年同期多10宗申請。

疫情加劇失業人數恐持續上升，有議員問及當局有否增撥資源，處理預期增加的破欠基金申請數目。勞工處指，破欠基金現時的財政狀況穩健，截至今年1月底，基金累積盈餘為57.982億港元，該處及破欠基金委員會會密切監察基金的財政情況，以確保有足夠結餘應付可能增加的申請。

勞工處又指，會在核對文件及資料後，在10星期內從基金發放特惠款項予合資格的申請人。如有需要，該處會進行內部調配，增加人手以處理可能上升的申請。