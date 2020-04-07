特別財會：外勞輸入人數按年增加　護理員連續3年最多

外勞輸入人數按年增加！勞工處今日(7日)回覆立法會指，去年有3378名勞工獲批輸入，數字按年上升，當中負責長者服務的護理員人數最多，去年輸入1718人，屬連續3年輸入最多的外勞工種。從事廚師的外勞人數同樣按年增加，去年輸入126人。

根據現行政策，僱主如在本地無法聘請足夠人手，可透過補充勞工計劃向勞工處申請輸入外勞。勞工處2019年接獲僱主申請輸入4721名勞工，最終獲批3378名勞工，2017及2018年則分別批准輸入2765名及3225名勞工。外勞主要領取1.2萬至1.4萬港元月薪。

以工種計算，過去3年輸入最多的勞工均是負責長者服務的護理員，去年獲批輸入人數達1718人，2017及2018年則分別批准輸入1510人及1409人。獲批輸入的廚師同樣按年增加，由2017年的126人，上升至前年的155人及去年的170人。

勞工處指，去年轉介549宗補充勞工計劃的申請至僱員再培訓局，以便該局考慮籌辦度身訂造的培訓課程，但該局未能在該年開辦度身訂造的培訓課程，也影響本地工人對申請職位的吸引力。決策局和部門會密切留意不同行業的人力供求情況，並加強培訓及吸引新人入行。在確保本地工人優先就業的大前提下，政府容許適當、有限度及針對性地輸入勞工，以紓緩個別行業的人手短缺問題。

另外，再培訓局去年10月推出「特別・愛增值」計劃，截至今年2月底，共有9128名學員報讀，並已向完成課程學員發放特別津貼，總額約605萬港元。停課期間提供基本及有限度服務，包括培訓顧問視像服務、網上預約培訓顧問服務、為僱主提供網上招聘，以及由培訓機構在可行情況下為畢業學員提供的就業跟進服務等。