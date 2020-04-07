特別財會：兩元乘車優惠預算開支增至16.7億港元　料年中完成檢討

港府將放寬俗稱「兩元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠年齡，由現時65歲以上降至60歲以上。勞工及福利局今(7日)回覆議員提問時透露，政府正透過聘請顧問協助檢討優惠計劃，預計於今年年中完成檢討，屆時才交代各項改善建議的實行安排；而2020-21年度預算開支亦將增加至約16.7億港元，較上年度增加約3.6億港元。

勞福局指，現時本港約有150萬合資格受惠人士，當中約133萬為長者，其餘17萬為合資格殘疾人士。去年使用優惠的平均每日乘客人次約為142.2萬，接近受惠人數的95%，當中125.6萬人次是長者。專營巴士營辦商及港鐵公司屬最多乘客使用優惠的公共交通營辦商，每日平均分別有60.9萬人次及51.8萬人次。

另外，政府須向參與計劃的營辦商發還其少收的車資或船資，有關計劃2020-21年度預算開支將增至約16.7億港元，較上年度增加約3.6億港元，惟未有透露下調受惠年齡後所涉及的額外開支，僅指會於完成檢討工作後作出交代。