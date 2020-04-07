疫情持續　工會倡受影響僱員獲1萬元津貼

政府即將推出第二輪防疫抗疫基金，有工會聯同多個業界代表向政府表達意見，希望政府向受疫情嚴重影響的打工仔，各派發1萬港元的現金津貼，工會受影響的僱員約100萬人，涉款約100億港元。

雖然政府早前已宣布合資格人士最多可以連續3個月，每月領取5,800港元的新失業津貼，但工聯會理事長黃國希望有關措施能涵蓋所有失業人士，並促請政府盡快設立緊急失業援助金。

黃指零售、飲食、航空及交通運輸等行業受疫情嚴重影響，希望政府為受影響僱員提供1萬元現金津貼，預計涉款約100億港元。勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪希望本次抗疫基金可涵蓋上次遺漏的行業、要求相關援助需讓僱員直接受惠、促請政府對失業人士施加援助。

航空業代表指出，航空業有7萬僱員，其中9成因疫情關係而被解僱或放無薪假，又批評未能從上一輪抗疫基金中受惠。交通運輸業代表指業界的車主已開工不足，希望政府「唔好拖」，盡快經防疫基金向其派發現金津貼。

另外，保險界議員陳健波表示，業界約有12萬員工，其中約8萬人是保險公司聘請的自僱人士，絕大部份收入下跌超過50%。陳希望政府在第二輪抗疫基金中，為過去3至6個月與去年同期相比，收入減少多於20%至30%的自僱人士提供1萬港元資助；按僱員數目，為中介人公司提供4萬至8萬港元資助；為個人及中介人公司提供上限30萬至50萬港元的百分百擔保免息或低息貸款。