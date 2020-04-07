特別財會：假難民預算開支達12.27億港元　近6年新高

假難民問題禍害本港多年，既影響治安環境，亦耗損本港資源。保安局回應議員提問指，2020至21年度用於處理免遣返聲請及相關工作的預算開支高達12.27億港元，為近6年新高，較2019至20年度的9.51億港元，高出約30%；其中增幅最高為人道支援，本年度預算為7.06億港元，但上一年度只是4.6億港元，兩者相距約2.5億港元。

至於公費法律支援方面，本年度預料需要預留1.2億港元，較上一年度的9600萬港元，多出2400萬港元；但相比2018至19年度的2.07億則有所減少。

就治安問題方面，保安局指，去年有657名非華裔人士(絕大部分為免遣返聲請人)因干犯刑事罪行而被捕，較前年的1150名人士，下降約42%。當中去年佔最多為「店舖盜竊」，有200人；其次為151人涉及的扒竊、嚴重賭博罪行、爆竊、偽造文件及假錢及藏有攻擊性武器等其他罪行。

該局表示，今年首2個月有109名非華裔人士被捕，其中40人涉及其他罪行，30人涉「店舖盜竊」。至於去年因涉嫌非法受僱而觸犯《入境條例》被拘捕的人數達215人，較前年和去年的381和332人，減少分別43%和35%。

去年本港接獲1213宗免遣返聲請數字，與前年的1216宗相約；至於今年首2個月則接獲82宗聲請個案，尚待審批的個案則下跌至總數245宗。由2014年3月至今年2月，入境處接獲17,879宗聲請，當中越南籍佔最多，有4309人；其次為印度籍，3371人；巴基斯坦籍則佔2451宗。