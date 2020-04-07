特別財會：輪候政府院舍長達41個月　7千多人等到死

香港面臨人口老化，社會福利署最新數字顯示，現時輪候政府的津助或合約安老院舍的平均時間長達41個月，創5年新高，輪候人數達3.38萬人。去年有7041人在輸候資助護理安老院及護養院宿位期間逝世，數字亦是自2015年以來新高，長者在港要安享晚年恐是一場夢。

社署今日(7日)書面回覆議員提問，指2019/20年度新申請資助護理安老宿位及資助護養院宿位的長者人數分別13,084人及2026人，未計算現正輪候宿位的長者。而2019/20年度獲編配資助宿位的長者人數只有4419人，資助宿位名額更只有28,605個，名額較上年度僅增3%。

去年輪候資助護理安老宿位期間離世的長者人數達4963人，輪候資助護養院宿位期間離世的則達2082人，2者均同創5年新高。

有議員問及新冠肺炎疫情下會否影響輪候人士的編配服務，社署回覆指，該署的長期護理服務編配系統辦事處在疫情期間維持運作，以處理在長期護理服務中央輪候冊上的服務申請，該署會因應相關轉介辦事處的實際運作情況及申請人的情況彈性處理長期護理服務的申請。