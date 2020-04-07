特別財會：警方反修例示威拘7613人　6分1人被控

反修例示威嚴重破壞本港法治，警方自去年6月9日至今年2月29日，共拘捕7613人，年齡介乎11至84歲，當中僅6分1即1235人進行司法程序，其中1206人被起訴、27人被票控，另有2人直接簽保守行為，6人經警隊警誡後釋放，512人獲無條件釋放，尚有5860人的案件仍在調查中，包括保釋候查和拒絕保釋後被釋放候查。

警方書面回覆立法會特別財委會提問時並指，被捕人士涉及的罪行包括「參與暴動」、「非法集結」、「傷人」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」、「縱火」、「刑事毀壞」、「襲警」、「阻礙警務人員執行職務」、「藏有攻擊性武器」等。

警方又指，自去年6月至今，發生了超過1400宗反修例示威活動，當中不少演變成嚴重暴力違法行為。暴力示威者在全港多區進行非法集結、違法堵路、大肆縱火、對商店和公共設施等作出嚴重的破壞，並肆意攻擊警務人員、警車及警署，更毆打意見不同的市民。

根據警方的估算，暴徒於多場的「反修例」暴力事件中投擲了最少5000枚汽油彈。這些暴力及罔顧後果的違法行為，嚴重破壞社會法治及公眾安寧，更對警務人員和其他市民的人身安全構成極大威脅。

另本港去年全年有927宗縱火案，而發生於下半年的縱火案有772宗，佔8成，當中大部分與「反修例」事件相關。