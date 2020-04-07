特別財會：檢疫人士要求物資逾萬次　涉開支150萬港元

政府早前實施強制家居檢疫，隔離人士可要求社會福利署派人送上物資，惟部分人士被指曾提出不合理要求。勞工及福利局今(7日)回覆議員提問時透露，截至2月29日，社署共向受檢疫人士提供基本日常用品及食物共11,934次，相關提供及運送物資開支則約為150萬港元，又指社署各地區福利專員會審視接受強制家居檢疫人士所提出的要求，確保所提供的支援合情合理。

勞福局書面回覆議員質詢時透露，在2月8至29日期間，社署已向4070名在家或其他處所接受強制檢疫人士提供基本日常用品、食物及情緒支援，合共2598個住戶；由1月23日至2月29日期間，該署為接受強制檢疫人士提供日常用品、膳食或食材的開支，平均每人每日約165港元。

對於有社工工會指部分檢疫人士提出不合理要求，如要求社工送上20箱火龍果、2磅肥牛及2隻雞，質疑政府供應物資沒有標準，勞福局指社署在接獲民政事務總署轉介後，會評估及按確切需要向受檢疫人士提供服務，並按合情合理的原則，提供署方指定的一般個人基本日常用品及食物。