警破深水埗偽鈔集團　拘5人包括4名南亞漢

警方商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組聯同深水埗反黑組，今日(7日)展開打擊偽鈔集團行動，經深入調查及情報分析，鎖定深水埗長沙灣道227號一個相信用作儲藏偽鈔的住宅單位。今日晚上7時掩至上址突擊搜查，在單位內搜出73張面值1,000港元的偽鈔。警方在行動中拘捕5人，包括4名南亞裔男子及1名本地女子(29至38歲)，涉嫌「管有偽製紙幣」被捕。

警方表示，有關集團相信已經運作一段時間，被捕南亞裔男子包括巴基斯坦籍及印度籍人士，部分人持「行街紙」留港。所有被捕人士現正被扣留調查，警方相信行動已成功搗破一個本地的偽鈔集團，堵截偽鈔流出市面。

另外，今次檢獲的偽鈔質素低劣，完全無任何防偽特徵，部分鈔票編號重複，一般市民稍加留意便能分辨偽鈔。歹徒傾向於交易頻繁的地方使用偽鈔，包括快餐店、便利店等，甚至在昏暗處如的士上支付車資時使用，趁市民疏忽留意時將偽鈔脫手。

警方呼籲市民，接收鈔票時應分外小心，注意防偽特徵，例如凹凸手感、開窗式金屬線等。假如市民不幸收到偽鈔，請勿保管或嘗試使用，否則可能觸犯管有或行使偽鈔罪，製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行，違者一經定罪，最高可被判處監禁14年。