20基層同住一籠屋　共用廚廁增感染風險

基層市民在疫情下，面對昂貴租金及失業問題之餘，更要擔心家居隔離及傳染問題，只能自生自滅。有籠屋戶指居住環境擠迫，多人共用廚房及廁所，避無可避下擔心造成大規模傳播，惟有自救，在家中戴口罩保護自己。

現年74歲羅伯獨居深水埗區一張只有18平方呎的籠屋床位，同屋還有19個基層勞工，當中包括從事地盤雜工、保安、清潔及飲食業等，部分更是老人及長期病患。他稱多人共用一個廚房及廁所，擔心容易造成交叉感染。

他續指，雖然房東每日會進行清潔，衞生條件已算不俗，但部分同屋住戶衞生意識稍遜，未必會經常用消毒搓手液清潔。他為求自保，只能在家中戴口罩，平時亦會自行清潔床位周邊，或趁沒人時，四周噴消毒劑。

羅伯無親無故，加上是糖尿病患者，現時僅靠綜援及儲蓄維生，他惶恐「萬一有事」不知怎辦。對於有團隊安排上門進行長效消毒服務，他表示欣喜並放下心頭大石。

上門進行消毒服務的香港科技大學捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室顧問洪思聰指，這星期會為共1100戶基層，進行長效防疫消毒噴灑服務，預計受惠人數達5000人。他同時指噴劑可建立最長90日防護，盼為基層建造多一層防疫保護。

香港社區組織協會組織幹事施麗珊指，類似羅伯的個案多不勝數，認爲政府應關注基層住屋問題。她續稱，獲悉有劏房戶同住者中有家居隔離人士，形容其他同住者每日都有機會感染，呼籲政府將有需要人士送入指定檢疫中心。