修例風波：去年10月遭示威者投擲鏹水彈　警員3度接受植皮手術

去年反修例示威中，有示威者向警員投擲鏹水彈，一名警員因此受傷。《警聲》今日(8日)刊登該名受傷探員情況，當時其右手和背部多處受傷；然而事發至今逾6個月，該探員已接受過3次大手術，仍未完全康復。

該名受傷刑偵探員「小虎」，去年10月1日在屯門執勤時遭鏹水彈襲擊，「當時我看着自己的皮膚由淺白色變成咖啡色，冒出水泡兼流血水，痛得發狂。」小虎後來在醫院接受治療，因為他對麻醉藥反應較慢，一般止痛藥更起不到作用。他又指，初期堅持自行上廁所，由落床到洗手間如廁，本來只需幾分鐘路程，最後卻花費大半句鐘時間，又透露受傷至今，一共接受了3個階段的植皮手術及治療。

他又指，受傷期間成為同袍和長官之間溝通渠道，又指警務處處長鄧炳強曾親自到訪醫院探望自己3次，「其中一次更是去年11月，他正式履新當天，早上完成就職儀式，11時已到醫院，向我說了不少鼓勵說話。我十分感動，更想快些歸隊，重返工作崗位。」

另外，新一期《警聲》作出版面改革，內容每期有專題封面故事，增加深度採訪，集中更多警員分享日常工作點滴及感受，藉此讓公眾對防罪及滅罪工作有更深認識。至於版面設計方面，摒棄過往油墨紙印刷，改用書紙印刷，圖片亦會更多；並會推出電子揭頁版，供市民互聯網上瀏覽。