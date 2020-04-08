荃灣路上左穿右插又急煞　警拉39歲危駕男

警方留意到前日（6日）網上流傳一段片段，顯示一輛橙色私家車沿荃灣路往屯門方向行駛，私家車駛經盈業大廈至近荃灣體育館之間路段間，曾胡亂切線引致兩車相撞。

新界南交通部意外調查組人員根據片段展開調查，昨日（7日）下午採取行動，先到灣仔向涉案司機作出調查，以涉嫌危險駕駛，拘捕該名39歲本地男子；並在其位於深井青龍頭的住所扣查與案有關之橙色私家車。被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

根據警方初步調查，案發時間應為4月5日下午5時許，一輛橙色私家車於荃灣路向屯門方向行駛，於兩公里內曾兩次由左邊超越前車，近距離胡亂切線及左穿右插。該車輛更於受影響車輛前急煞，嚴重影響其他道路使用者的安全，事件中幸無人受傷。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛乃嚴重罪行，根據《道路交通條例》，如被定罪，最高可判罰款25,000元及監禁3年，取消駕駛資格至少2年以及強制進行駕駛改進課程。警方指十分重視保障道路安全，會繼續加強執法，打擊車輛超速及違反交通規例的相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。