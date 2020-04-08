東方日報A1：七警案終極敗訴　五警翻案無望

七名警務人員在二○一四年佔領行動期間，被指在金鐘襲擊當時的公民黨成員曾健超，七警經審訊後在區域法院被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，各被判監兩年。高等法院上訴庭去年判其中兩警上訴得直，撤銷兩人的定罪和刑罰，餘下五警均獲減刑，改判監禁十五至十八個月，但未能推翻定罪。上訴失敗的五警在監獄服刑完畢後，昨在終審法院申請終審上訴許可，終院經過一個多小時的聆訊後，即日駁回他們的申請，意味五警終極上訴失敗，翻案無望。

昨向終院叩門申請上訴許可的五警，分別是在案發時駐守有組織罪案及三合會調查科的總督察黃祖成、駐守觀塘警區反黑組的高級督察劉卓毅與警長白榮斌、駐守東九龍總區的警員陳少丹，以及駐守九龍城警區的警員關嘉豪。另外兩名涉案的警員劉興沛及黃偉豪，去年已獲上訴庭撤銷定罪和刑罰。

上訴人昨要求終院釐清影片證供的呈堂門檻和準則，又質疑控方所依賴拍攝到曾健超被打的新聞影片是否真確。代表黃祖成、劉卓毅、白榮斌及關嘉豪的資深大律師郭兆銘表示，案中無證人目擊案發經過，控方主要依賴新聞影片舉證，但所呈堂的影片並非原裝母片，當中有數十秒鏡頭因被遮擋而經過刪剪，可算是二手證供。控方未有傳召拍攝該些影片的新聞機構的攝影師作供，令辯方無法就影片真確性盤問攝影師，使上訴人面對不公的審訊。

代表陳少丹的資深大律師蔡維邦則指，控方援引影片佐證的情況愈來愈普遍，法庭有必要為影片證供訂立呈堂準則。蔡表示，人人都可以將影片上傳到互聯網等公開平台，原審法官採用較低的準則裁斷涉事網上新聞影片屬真確，並接納其為證供，這做法相當危險，因為現今是虛擬實境技術流行的年代，虛擬出來的影像有時仿真度也很高。

不過，終院法官指原審法官在審視全盤證供後，已採納刑事案較高的標準來裁定涉事新聞片段屬「表面真確」可以呈堂，原審法官亦已在毫無合理疑點下裁定五名上訴人罪成，法庭看不到上訴人提出的法律議題具可爭辯之處，遂駁回他們的申請，另將擇日頒布書面判詞解釋理據。

事緣於一四年十月十五日凌晨，警方在金鐘龍和道一帶清場期間，參與佔領的曾健超向在場警員潑有異味液體，他事後被捕，由多名警員抬走。當日有傳媒拍攝到有警員在龍匯道政府大廈的泵房變電站暗角處毆打曾。一五年十月，律政司檢控被指涉事的七名警員。

五名上訴人之中，昨只有黃祖成一人親身到法庭旁聽。黃被駁回申請後，在離開法院時未有發言，他被記者問及會否向曾健超道歉、會否覺得因案件失去長俸感到不值等，他都沒有回應，隨後乘坐私家車離開。

警方表示不評論個別案件，並會於司法程序完成後，根據《警隊條例》及既定程序作出跟進。曾健超則表示，事件距今已經接近六年，認為公義來得太遲，他將會展開民事索償程序。

案件編號：FAMC 48,49/2019

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