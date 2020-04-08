扮買汽水劫元朗油站　2刀賊掠現金逃遁

今日(8日)凌晨2時許，元朗青山公路潭尾段近壆圍一個加德士油站發生劫案，兩名戴口罩男子在油站內便利店，向男職員聲稱購買汽水，其中一名男子拔出一把刀聲稱打劫，職員在利刀指嚇下再打開收銀機，交出約200港元現金，2賊得手後逃去無蹤。警方接報到場在附近兜截，並無發現賊蹤，警員翻看店內「天眼」片段蒐證。經調查後，案件列作行劫，正追緝賊人歸案。

今年2月24日凌晨3時43分，警員在距離今日案發現場約300米外的另一油站，發現一名男子手持一把約36厘米長的錘指嚇職員，並聲稱打劫。警員口頭警告不果，一度拔出佩槍戒備，賊人乘亂逃去，油站並無金錢損失。警方經初步調查，正追緝一名年約30歲至40歲男子，操廣東話，案發時身穿紅色外套及黑色長褲、戴黑色口罩及黑色帽。案件列作行劫，交由元朗警區刑事調查隊跟進。

另外，2016年5月9日凌晨2時許，兩名賊人闖入上址的油站辦公室(即今年2月24日發生劫案的油站)，持鎅刀指嚇一名姓鄧(46歲)職員，隨即用膠紙綑綁其手腳，再打開收銀機，掠得一批現金及財物逃去。職員無受傷，自行掙脫綑綁報案。警員接報到場，於附近兜截並無發現。油站職員初步點算後，證實損失現金及財物總值4千多港元，包括3千港元現金、一個約值1200港元充電器及一部約值270港元吸塵機。