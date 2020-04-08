網民熱話：創意違泊各有睇法　唔阻碇竟獲激讚？

違泊手法層出不窮，有時看得令人嘆為觀止。有網民日前（5日）在Facebook群組「馬路的事討論區」貼文，一輛私家車在街頭泊得相當型格，車頭穿越欄杆，且絲毫無損，亦減少佔用路面，吸引不少人的眼球。雖然是違泊，但竟獲網民激讚，「真心欣賞，完全冇阻到人！」

現場是屯門瑜翠街。從貼文者Lek Lin上載的圖片可見，私家車在車群中突圍而出，不止從馬路剷上行人路，車頭穿過欄杆完美停泊，而且未有任何損毀。貼文者不禁大讚司機好技術，「真心欣賞，完全冇阻到人！我成日都係嗰句，各施各法，我欣賞呢位師兄。」又補充說：「我旁邊行過，就完全夠行，所以唔覺會阻人。」

網民看過事件，欣賞車主技術高超，「欣賞佢上石壆嗰一下，佢唔驚撞到車頭冚嗰吓好嘢」，亦有人反駁貼文者邏輯，「咁樣唔阻人嘅話，點解唔直接啲，成架車泊上行人路？說話講之前，自己諗一次先，揸車嘅先係人，行人唔係人...」。

網民有話說：

伍振輝：開晒兩邊頭窗，加條鎖鍊，防盜一流

Victor Wong：行人路就唔阻人？

Ada Chan：其實泊街，唔阻人真係可以接受嘅

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