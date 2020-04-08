政府延長禁聚令至4.23　周五起關閉美容院按摩院

因應新冠肺炎疫情持續，政府自上月28日傍晚起陸續推出「社交戒嚴令」，嚴禁4人以上聚集，限制食肆最多4人一枱、關閉健身室、酒吧等，為期14日。政府今(8日)公布，會延長有關社交禁令多14日，以防止病毒在本地傳播，並於周五(10日)凌晨零時起強制關閉美容院和按摩院。所有限制措施有效期至4月23日。

在最新的措施下，美容院和按摩院是新增需要關閉的處所，但不包括註冊中醫、脊醫和物理治療師，而遊戲機中心浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間(party room)、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻雀天九耍樂處所、酒吧或酒館仍然要繼續關閉。

另外，規限餐飲業的限制措施仍會繼續，包括座位數目減半；餐桌最少有1.5米距離；不得多於4人同桌；暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻雀天九活動；顧客進入餐飲處所前須先量度體溫；任何人身處餐飲處所內，除飲食時外，須一直佩戴口罩；以及需提供消毒潔手液。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府會因應疫情的發展，不時檢討相關措施的可行性，適時作出調節，希望有助進一步減少社交接觸，切斷本地傳播鏈。