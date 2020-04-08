美容業批政府未通知停業　飲食界無出路憂被陰乾

新冠肺炎疫情未止，政府今(8日)公布延長餐飲業規管等社交禁令措施至本月23日，並於周五(10日)零時起強制關閉美容院及按摩院。香港美容業總會創會主席葉世雄今早在電台節目表示，昨日(7日)傍晚與當局開會時，未獲告知暫停美容院營業的安排，批評政府與業界信任及溝通都薄弱，質疑當局未有明確的停業標準。

他指，未知當局會否再延長禁令，業界需陸續通知顧客取消預約，又稱業界面對資金流問題，多個行業都在水深火熱之中，希望政府支援業界最基本開支。

另外，稻苗學會主席徐汶緯表示，已預計政府會延長規管，而業界為符合規例要求，食肆入座率已降至平日的20%至30%，即使增加外賣業務，但外賣平台多收取佣金，實際對生意幫助不大。他又指，部分餐廳酒樓已暫停營業，員工要放無薪假，形容目前看不到出路，擔心業界會被「陰乾」。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，政府實施相關限制措施逾一周，已對飲食業造成很大打擊，不少食店已表示「捱唔住」，有一部分已結業，另一些暫停營運的食肆則仍未有下一步決定，正「睇緊環境」，感到十分徬徨。

林又指，雖然飲食業有受惠於「防疫抗疫基金」，但不少業界人士已將資助用盡，「唔知夠交租定畀人工」。對於延長措施會否引致下一波結業潮，他坦言，「唔少餐廳已經執緊」，估計會有更多酒吧結業。