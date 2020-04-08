首輪抗疫基金僅6%勞工受惠　工會促次輪助支薪80%保就業

因應新冠肺炎疫情持續，多個行業需關閉以減低傳播風險，政府指即將推出第二輪防疫抗疫基金，資助受疫情重創的行業。職工盟主席吳敏兒今(8日)在電台節目中表示，第一輪抗疫基金的適用範圍很窄，實際上只有約6%至7%的勞工受惠，大部分都是企業僱主領取到援助，幫助不到就業，因此第二輪抗疫基金，有需要協助因禁令而停業的行業，包括協助他們向員工支薪，相信可以透過公司的紀錄了解員工的支薪情況，否則會出現更多人停工及收入減少。

她建議政府參考外國做法，協助因禁令而關閉場所的僱主支付薪金，補貼水平介乎75%至80%，並要求僱主承諾獲補貼後不可裁員或要求員工放無薪假。她認為，庫房有過萬億港元盈餘，應作出承擔，不應將問題留待勞資雙方解決。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪則表示，首輪防疫抗疫基金推出後，很快接受申請，但當中有很多技術問題，例如針對建造業方面，必須拍卡進入地盤的工人才能申請，令其他如裝修工人等無法受惠。

對於政府新增美容院和按摩院需要停業，鄧形容現時人心惶惶，市民不知道何時才輪到自己的行業。他認同，政府協助支付薪金是可取的做法，認為政府可每個月動用400億港元，向打工仔出糧，希望第二輪防疫抗疫基金盡快推出，並須顧及上次遺漏的行業，包括一些服務性質行業及自顧人士，亦應支援航空業等明顯受疫情影響行業的員工，向每名員工派發最少1萬港元。