特別財會：前線清潔工申訴一星期4口罩　議員究責「人命何價」

有前線清潔工表示一星期只獲派4口罩，又沒有保護衣物等。

立法會今早(8日)召開財委會特別會議，在有關食物安全及環境衞生的環節上，有議員不滿前線清潔工裝備不足，指由去年6月至今，政府為食環署前線員工提供的防護設備均嚴重短缺，曾有該署員工向他反映「每星期只有４個口罩使用」，且無保護衣及眼罩，質問出席會議的食物及衞生局局長陳肇始：「人命何價﹖」又指石湖墟賽馬會普通科門診診所的的一名女清潔員工亦受感染，事件只是「冰山一角」。

議員郭家麒認為，疫症蔓延下，前線員工需要足夠裝備才能自保，希望官員不要做喪盡天良的事。陳肇始回應稱，政府關心前線員工的裝備問題，早前本港出現口罩短缺下，政府亦主動向食環署清潔工提供口罩，食環署署長劉利群亦指，曾親身了解該署員工的工作情況及向他們派口罩。

另一名議員陳凱欣則批評食環署增加人手應對鼠患，但有美孚區居民向她反映該區鼠患嚴重，衞生情況欠佳，認為政府可改善通報機制，讓市民自動通報其居住地區的鼠患頻數，比起單靠夜視攝錄機等設施監察鼠患較佳。

陳肇始表示，當局一直透過不同方法進行鼠患評估及滅鼠方法，較早前作出跨部門協調，讓不同政府部門均可進行鼠患工作，認為由市民通報鼠患是好的建議，部門會一直跟社區溝通。食環署亦稱，去年度聘用外判承辦商加強深宵潔淨服務，涉及的額外開支約400萬元，至於個人防護裝備則由外判商根據法例向員工提供。