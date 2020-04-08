港人消費信心持續下挫　就業大跌42%買樓信心最低

新冠肺炎疫情衝擊港人消費信心，香港城市大學今日公布首季兩岸及港澳消費者信心指數，本港消費者整體指數僅55.3，較上一季度的指數顯著下跌20%，按年更下挫32%。各項消費類別中，港人最缺乏置業信心，但指數跌幅最大的是就業信心，較去年同期下跌了42%。本季度港人信心指數是自2008年第三季度指數以來第二低，去年的指數亦不佳。

城大上月透過電話訪問了1003名香港居民，了解受訪港人對投資、物價、生活（消費）、就業狀況、經濟發展及購買房屋多方面的信心，發現受訪港人對買樓最沒有信心，信心指數低至48.8，較去年同期下跌了15%，展望未來三個月，受訪者的買樓信心指數依然只有48.3，即第二季度繼續缺乏信心。

其次是投資股票信心也不佳，受訪港人的指數只有50，較去年同期大跌37%。近日經濟情況不妙，受訪港人的就業信心亦跌至53.3，較去年同期下跌42%，為跌幅最大的項目。

至於經濟發展方面，信心指數為55.8，較去年同期亦下跌39%。

城大管理科學系統計諮詢中心分析指，本季度指數分映港人消費者信心低落，料與新冠肺炎疫情影響有關。