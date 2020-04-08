永利澳門大股東料首季收益　按年急挫逾40%

永利澳門控股股東Wynn Resorts預期，截至3月底止3個月的合併經營收益總額介乎約9.12億至9.69億美元，較2019年同期的16.4億美元，按年挫40.91%至44.39%。經調整後的物業EBITDA(不包括Wynn Resorts直接擁有的若干租賃零售空間)料介乎約5,800萬至6,500萬美元，按年大跌86.57%至88.01%。

集團指出，疫情爆發已經且可能繼續對其業務、營運、財務狀況及經營業績以及附屬派付股息及分派的能力有不利影響。

集團澳門的娛樂場業務於2月暫停營運15日，並於2月20日部分重開，3月20日全面恢復，但若干健康防護措施於當前仍然生效，集團目前無法確定該等措施何時解除。於澳門娛樂場業務暫停營運期間，集團每日產生現金經營開支約250萬美元，不包括每日現金利息開支約50萬美元。在該等措施解除前，集團預期會持續產生超出其物業盈利金額的現金成本。

此外，即使撤銷旅遊警告及限制，娛樂場度假村的需求在很長一段時間內仍可能低迷不振，集團無法預測其物業能否及何時重歸疫情爆發前的需求或定價。具體而言，認知或實際經濟狀況的不利變動(包括疫情造成的失業率上升、收入水平下降及個人財富流失)，或會對娛樂場度假村的需求造成不利影響。此外，集團無法預測疫情會否影響其合作夥伴(例如租戶、旅行社、供貨商及其他供應商)。合作夥伴遭受不利影響亦可能對集團不利。

集團又指，日後或須籌集額外資金，而融資渠道及成本將取決於全球經濟狀況、全球融資市場狀況、充足融資額的可得性、集團前景及信貸評級。倘集團信貸評級降級，或整體市況將更高風險歸因於評級、集團所處的行業或集團，集團的資金渠道及任何債務融資成本將受到進一步負面影響。

另外，未來債務協議的條款可能包含更多限制性契諾，或要求增量抵押，這或會進一步限制業務營運或由於當時生效的契諾限制而令條款無效。概不保證日後將有債務融資可償還負債，或不保證可按期望的條款獲得債務融資。

於今年3月底，營運物業錄得現金及現金等價物約8億美元以及循環信貸融通可供動用借款7,400萬美元。於4月循環信貸融通已動用額外5,000萬美元，因此仍有2,400萬美元可作額外流動資金。此外，永利澳門於今年3月31日有額外現金及現金等價物約10億美元。