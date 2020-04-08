林鄭死撐按機制加薪　議員促凍薪與民共度時艱

新冠肺炎疫情爆發後，不同政黨都要求特首林鄭月娥和問責官員減薪，與民共度時艱。但林鄭與一眾司局長不但未有響應，反而逆市加薪，林鄭今年度的薪酬預算開支更高達521萬港元，加薪12萬港元。她昨(7日)於行政會議前仍死撐，指自己與問責團隊的薪金上升，是按機制、按年及按通脹調整，調整由去年7月1日起計算，並非在現時審議財政預算案時申請加薪，又指早前管治團隊已主動捐出1個月薪酬予公益金，問責團隊會審慎考慮與民共度時艱的行動。

議員田北辰今早(8日)出席電台節目時重申，立法會批准有關機制，是預留一筆款項，但不代表官員必須這樣做。他認為，林鄭月娥及官員應該凍薪，與市民共度時艱，又舉例2003年沙士時，前行政長官董建華及其團隊減薪10%，而前行政長官曾蔭權時，問責官員亦減薪5.38%。另他又指政府官員捐出薪酬，只是一次性的措施，但如果政治團隊今年全年都凍薪，則是另一個層面的事，兩者意義不同。

此外，勞工及福利局前局長蕭偉強回應指，明白機制屬於技術性問題，但他認為林鄭與問責官員應減薪或捐薪，無論哪種方式，相信帶來的政治信息是正面的，讓市民清楚知道政府有共度時艱的想法。至於減薪或捐薪多少，蕭則指雖過去政府團隊曾減薪10%，惟他認為減多少並不是最重要，亦沒有準則，最重要是帶出與民共度時艱的信息。