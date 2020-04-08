斥林鄭加薪自肥離地不救人　團體促設失業援助金

新冠肺炎肆虐，香港經濟大受影響。在世界多個城市的政府官員宣布減薪時，港府僅於2月宣布向志願團體捐出1個月薪金，近日即使有議員要求政府高官減薪，特首林鄭月娥僅稱高官加薪是按機制調整，會按疫情再適時公布與民共度時艱的行動。有團體不滿港府「救市不救人」，今早(8日)遊行到禮賓府示威，直斥林鄭加薪「自肥」、「倒行逆施、完全離地」，要求設立失業援助金，並為受多項防疫禁令影響的僱主支付僱員80%薪金。他們在遞交請願信後和平散去。

社會民主連線聯同工黨約10人，今早從中環滙豐總行出發，遊行到禮賓府示威。社民連主席黃浩銘指，林鄭曾稱加薪是按機制，認為其民望低，應該辭職下台。對於港府曾推出防疫抗疫基金，他們指有一半以上用於撐企業，只有極少數員工有小量津貼，其中零售、飲食、旅遊、酒店等行業更出現結業潮。工黨主席郭永健指，現時打工仔女仍未有資助，指過往政府即使推出資助措施，但力度不足，未有協助僱員，擔心防疫基金再推出時只會「分餅仔」，僅鞏固業界利益。

他們希望港府推出新一輪防疫基金時，能為因疫情而失業、被迫放無薪假等人士設立失業援助金，資助他們約失業前收入的80%，為期半年；又要求向因規例而禁止營業的娛樂場所，例如戲院、卡拉OK等提供資助，以支付員工薪金。

另外，黃表示昨晚(7日)曾收到警方勸喻，指政府早前訂立《預防及控制疾病(禁止群眾聚集)(第599G)》，禁止於公眾地方進行多於4人的群眾聚集，但他認為規例是為防疫而非為防止示威，因此決定繼續遊行，期間警方有維持秩序，未見有阻止。