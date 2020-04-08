特別財會：議員鬧爆擠牙膏式防疫　憂未見成果香港先殘

新冠肺炎疫情升溫，港府卻一直「擠牙膏」式防疫，今日進一步下令關閉美容院和按摩院14天，在立法會財委會特別會議上，有議員批評，港府的措施「頭痛醫頭腳痛醫腳」，導致各行業生計大受影響，叫苦連天，但卻沒有阻截病毒在社區傳播，批評港府所謂迅速應變實為「龜速反應」，效果是「未打殘病毒，已打殘香港」！

議員鄺俊宇表示，政府防疫措施一直「擠牙膏」，令各行業受苦，批評斷續式措施根本無法阻截病毒擴散。議員郭家麒則引述港大微生物學系講座教授袁國勇斥港府官員「唔見棺材唔流眼淚」，指官員根本是「見了棺材都不流眼淚」，由封關決定到防疫措施執行等，表現均讓人失望，又具體質問港府會否興建餘下二座傳染病大樓，及會否對曾罷工的醫護員工秋後算帳。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，港府實施的防疫措施是多管齊下，由於3月起確診數目急速上升，大部分是輸入個案，亦有本地個案，擔心本地不能減低傳播風險，會引起持續性爆發，屆時醫療系統不能承受，故陸續推出防疫措施均減少人流聚集。

醫管局行政總裁高拔陞表示，現時當局正進行兩個十年建院計劃，會再商討是否有需要興建傳染病大樓。罷工方面，了解到二月初有不少醫護因不同理由缺勤，當局會透過人事程序及法律跟進。