96%中小企指首輪抗疫基金未能紓困　促補貼3個月人工

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，各行各業均面臨經營困難，消息指政府今午(8日)將公布第二輪防疫抗疫基金的細節。香港青年創業家總商會的調查發現，96%中小企認為政府首輪抗疫基金，未能為業界紓困，多個行業的會員申請資助超過1個月仍未獲批款項，商會促請政府在第二輪抗疫基金加大力度，以及加快審批程序，讓業界能盡快得到援助。

該商會向會員發出問卷調查，結果顯示製作及活動策劃、足浴按摩、洗碗工場、飲食批發及新零售等多個行業為疫情下的重災區，現金流十分緊張，當中45%表示營業額大跌逾70%。94%受訪青年企業家希望政府即將推出的第二輪抗疫基金，可派發單次特定抗疫金額予青年企業，另有74%希望政府能補貼3個月人工。

商會主席謝海發提到，多位飲食業和零售業會員反映，首輪抗疫基金資助申請超過1個月後，款項仍未批出，建議政府加大新一輪抗疫基金的資助金額，增加支援的行業，以及簡化流程、加快審批。他又批評財政預算案發表逾月，惟當中的「百分百擔保貸款計劃」至今仍未有細節，令業界苦等，又指「還息不還本」或會影響商界日後申請貸款的機會。