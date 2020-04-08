后海灣黑臉琵鷺按年跌5.7%　觀鳥會促中港政府合作保育生態

香港觀鳥會今(8日)公布「黑臉琵鷺全球同步普查2020」結果，發現今年在后海灣(包括香港及深圳)錄得361隻，按年下跌5.7%，相較10年前錄得的462隻減少22%。觀鳥會估計，黑臉琵鷺數量下降與后海灣濕地生境的素質惡化，以致黑臉琵鷺的食物減少有關，促請兩地政府共同合作，保護后海灣生境。

黑臉琵鷺全球同步普查自1994年起首次舉行至今，調查覆蓋全球超過120個地點。而今年的黑臉琵鷺全球同步普查已於1月17至19日完成，普查顯示今年黑臉琵鷺全球數量再創新高，達4851隻，較去年上升8.7%，增加了388隻，亦是過去5年來，4度錄得創紀錄的新數字。

其中台灣及内地錄得的升幅尤其明顯，按年分別上升15.7%及4.4%。全球有超過半數的黑臉琵鷺於台灣度冬，數字達新高有2785隻，佔總體57.4%。然而后海灣(包括香港及深圳)、澳門及越南紅河的數量卻明顯下降，當中后海灣的黑臉琵鷺較去年下降5.7%。

香港觀鳥會研究經理余日東指出，普查顯示后海灣的濕地環境惡化，估計適合黑臉琵鷺的食物減少，促使他們不選擇來港棲息。而從衛星圖也可看到，深圳對后海灣的開發頻密，發展迅速，對后海灣的環境素質下降表示十分擔憂。他促請兩地政府應合作商討，保育后海灣濕地生境，長遠維持及增加后海灣魚塘保育工作，以增加香港后海灣黑臉琵鷺的承載量。