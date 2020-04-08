涉於各區堵路　3人被控在公眾地方造成阻礙

去年10月13日有網民在各區集會發起集會，表達反修例訴求，其後演變成警民衝突。2名學生被指聚集於深水埗馬路堵塞交通；另有一名中年漢涉嫌在新蒲崗路面留下雜物。3人均被控在公眾地方造成阻礙，今日（8日）分2案在九龍城法院提訊。各被告暫毋須答辯，俱獲准保釋。案件分別押後至6月2及3日再訊，。

其中一案中，兩名被告分別是16歲的鍾姓中四女生，和18歲就讀專業教育學院的男生胡文俊。他們均被控於當日在深水埗長沙灣道與欽州街交界的路口，與其他不知名人士聚集在一起，因而可直接造成或可導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。

裁判官把案押後至6月3日，讓辯方索取文件及給予被告法律意見。控方指若屆時被告不認罪，將與其他案件合併處理。裁判官表示，考慮到被告學生身份，故要求2人保釋期間遵守宵禁令，另需繳交3000港元保釋金，以及不得離港。

庭上女被告代表律師投訴，指被告當日被捕後遭警員威嚇，警員阻止她聯絡律師，又不讓她閱讀口供紙便要她簽署，期間更以粗言穢語喝罵她。

另一案被告為33歲的鄭家翬，報稱任職建築顧問。他被控當日在新蒲崗太子道東近采頤花園，無合法權限或解釋，而留下不同雜物，所佔範圍約5平方米，可能對在上述公眾地方的車輛造成危害。案件押後至6月2日，讓控方索取律政司意見，被告可繼續保釋。