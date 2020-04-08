運動教練批政府懶理死活　補漏拾遺得個講字

香港新冠肺炎疫情持續惡化，不但重創本地經濟，更導致各行各業生意難做。有體育業界人士今早(8日)聯同議員召開記者會，批評政府抗疫不力和後知後覺，懶理行業生計死活，會上有議員促請當局在稍後推出的第二輪防疫抗疫基金「補漏拾遺」，擴闊支援對象至運動教練，協助業界渡過難關。

本身從事會計工作、以兼職形式創辦拳館的香港搏擊聯盟主席曾憲權批評政府抗疫不力，他認為「拖延(全面)封關不但影響公共衞生，更導致疫情惡化」，令他整個月沒有收入。曾透露，現時每月仍須支付1.5萬港元租金。對於當局下令禁止關閉包括拳館在內的場所，加上原本租用康文署場地及受聘於中小學的教練變成零收入，令教練生計大受影響，同時承擔高昂成本，而康文署2月所有場地取消，租金未獲退回，浪費業界一番心血。

曾又引述一名國術教練，指其每月原有近2萬港元收入，受疫情影響而轉行任的士司機，但因市民減少外出，故同樣面對生計問題，曾要求政府於次輪的抗疫基金中，撥出適當金額支援業界，保障香港未來體育活動不倒退，可惜未獲回應。

協助業界的議員尹兆堅表示，不少業界人士向他伸冤訴苦，形容很多運動教練因是自僱人士而感到徬徨無助，而體育界長期「畀政府用完即棄」，狠批「邊啲行業親近政府，政府就大力啲幫助」。他直斥基金資源分配不均和資助準則不一，扼殺業界生存權利，反問「政府啲(運動)場唔開(業界)點教呢」？

尹續說，自設場所被迫停業及學校停課，一些如足球、游泳教練紛紛失去唯一的謀生空間，又批評政務司司長張建宗經常講「補漏拾遺」，但講完又不執行，認為張的舉動是「嘥氣」。他認為，政府理應先知先覺，預計相關行業必然受到影響，因此並無藉口推搪，建議第二輪抗疫基金支援對象應包括運動教練。