貨櫃狗場養百犬衞生欠佳　女場主認虐畜判囚

警方和漁護署於2017年突擊搜查元朗一個狗場，揭發場內101隻狗中，部分患眼疾和皮膚病等問題，另有狗隻營養不良。狗場女東主被捕後潛逃內地，至今年初才回港，今(8日)在屯門法院承認虐畜和協助及教唆他人違反逗留條件等罪。裁判官斥她行為自私，判她入獄7星期，另罰款2.7萬港元。

案情指，漁護署、愛護動物協會和警方於2017年10月31日突擊搜查被告王韻緽(44歲)位於八鄉逢吉鄉一個貨櫃場，發現內有101隻狗，其中90隻住在3個貨櫃中的狗籠內，內裏空氣不流通及有強烈異味，餘下11隻則放養在露天地方。此外，警方發現兩名外傭正餵飼狗隻和為狗隻洗澡。

愛協和漁護署檢查狗隻後，當中40隻狗的皮膚、眼、耳和牙齒等有毛病，但又沒接受獸醫照顧；60隻狗因沒有足夠食物和清水致營養不良；1隻狗頸箍過緊；23隻狗生活在狹窄且有排泄物的地方；18隻超過5個月大的貴婦狗未有領牌。

被告在警誡下表示，她當時正忙於尋找新狗場，故少了時間照顧狗隻，至於場內的兩名外傭，則分別由她和前夫所聘用，兩外傭暫住在狗場，負責煮食和清潔。被告被捕後獲警方保釋，但她在同年11月潛逃回內地，至今年1月31日始回港被捕。

辯方求情稱，被告從內地來港後，離婚後認識新男友，兩人共同興趣為養狗故開設狗場，惟男友於2014年因心臟病離世，自此便由她獨力打理。而因為狗場原址遭業主迫遷，她於案發前一個月才將狗隻暫遷案發地。辯方直言被告對狗有與生俱來的愛好，案發後狗隻全被帶走，她覺被「抄家」萬念俱灰，才會離開香港此傷心地。

裁判官斥被告不負責任，只是將興趣變成生意，認為她同樣住在狗場內，理應知道場內的衞生情況，但她只靠兩外傭照顧逾百狗隻，行為自私，可幸沒有造成傷亡，故不接納她自稱有愛心，會悉心照顧狗隻的說法。