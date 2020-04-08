防護裝備不足　議員批醫管局漠視員工需要

立法會今日(8日)召開衞生事務委員會特別會議，有議員批評，現時醫管局的防護裝備嚴重缺乏，醫護人員的N95口罩需要重用，質問當局「前線醫護能如何安心工作」；另有議員則希望擴大公私營協作計劃，在疫情嚴峻下能協助癌症病人得到適切的治療。

議員李國麟表示，前線抗疫相當重要，但醫管局防護裝備不夠，醫護人員N95口罩需要重用，並且要自己清潔和消毒，加上醫院的感染控制指引不斷更改，讓醫護無所適從。他又說，現時醫院不准探病，導致大量病人家屬打電話來詢問病人的情況，醫護工作猶如當成接線生，批評醫管局不著緊前線同事的需要。

議員陳沛然表示，醫管局3個月前還聲稱口罩有3個月存量，3日內增1400張病床，相信當局現時明顯「計錯數」，從限制醫護使用防護裝備，以及減少非緊急服務，已經可見一斑。他詢問港府會否透過擴大公私營協作，協助癌症病人進行治療，或使用兒童醫院及北大嶼山醫院等設施作二線病房之用，加速分流公立醫院病人。

議員陳志全則批評，港府在疫情下實施的新規例模糊不清，導致食肆、娛樂場所等容易誤墮法網，執法人員在執行工作上亦存在疑問，希望港府能再與議員見面，清晰講解措施當中的原則，提高透明度。

醫管局質素及安全總監鍾健禮回應指，現時防護裝備數量有少許紓緩，但N95口罩仍然緊張，強調公立醫院不會重用N95口罩。