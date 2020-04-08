第二輪防疫抗疫基金將出台　史無前例助支薪兼加碼援助

第二輪防疫抗疫基金安排即將出籠，其中一項措施是協助受影響企業向員工出糧。

第二輪防疫抗疫基金快將出台！行政會議現正開會商討新一輪建議措施，最快傍晚公布。消息指，政府會在本輪計劃中引入像新加坡及英國式安排，向受防疫禁令措施影響的行業提供援助，並史無前例地資助員工出糧，避免失業率進一步惡化。同時，會將未受第一輪計劃資助的行業納入援助範圍，消息強調，第二輪計劃動用的公帑「十分高」。

政府高層近日會見多個政黨及團體，調整新一輪防疫基金計劃的構思。據了解，第二輪計劃有三大特點，一是參考外國的做法，透過資助企業向僱員支薪，煞停企業「炒人」、「結業」情況；二是紓緩受疫情影響的行業困苦，主要對象是受禁聚令及根據傳染病規例下令關閉的多個行業，包括戲院、健身中心、酒吧、卡拉OK等會獲得一筆過財政資助；同時，第一輪部分行業如旅遊業等受到的打擊未見紓緩，料可獲加碼援助。

三是停課時間一再延後，受影響的補習社、保母車、教育支援及體育教練等行業，都可向政府申請援助。

消息人士指，第二輪防疫抗疫基金重點是保就業，參考外國的做法，亦是過去一段時間本港僱主、僱員、商會及工會「一致要求」，當局會參考，以適合香港的做法。