機管局續停轉機服務 大部分商舖繼續停業

政府日前宣布繼續禁止所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港的非本港居民入境，從內地、澳門和台灣入境的非本港居民，若過去14天曾到訪海外國家或地區亦不准入境。機管局昨亦宣布，繼續停止香港國際機場轉機服務，機場內大部分商舖及食肆將繼續停業，該局會寬免所有繼續營業的的商舖及食肆的定額租金。

疫情影響下，本港機場航班升降大幅減少，機管局於上月25日起實施多項防疫措施，原定14天，但該局宣布相關防疫措施會持續生效，直至另行通知，包括停止所有轉機及跨境轉駁服務，包括航班轉駁、跨境陸路交通及跨境快船轉駁。

至於機場客運大樓內大部分商舖及食肆亦於上月底起停業，該局稱措施會持續，僅約20間商舖及食肆維持營業，為旅客提供包括餐飲、藥店、便利店、找換店及免稅店等必需服務，惟營業時間將會縮短。該局會延長寬免商舖及食肆暫停營業期間的租金，同時亦會寬免所有繼續營業的的商舖及食肆的定額租金，直至另行通知。