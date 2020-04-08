英國新加坡資助企業出糧　員工獲支薪上限約2.3萬港元

英國上月底已宣布資助企業向出糧的方法，港府將會引入。

新冠肺炎蔓延全球，各國各地都出盡法寶救經濟，英國、新加坡早前已出手，英國政府上月底宣布關閉全國戲院、酒吧等，同時代向僱員支付最多80%薪金，每月上限2500鎊，折合約2.3萬港元，為期3個月。

英國政府在疫情開始之初，雖一度採用群體免疫措施，但到上月底已調整策略，關閉全國所有餐廳（外賣除外）、戲院、酒吧、咖啡店及健身室等娛樂場所，措施導致大批員工受影響，為免飽受脫歐衝擊後的企業再遭沒頂，當地政府提出補貼受影響企業，並代為向僱員支付最多80%薪金，每月上限2500鎊（約2.3萬港元），為期3個月。

新加坡則在日前（6日）提出因應新冠肺炎疫情的第三個援助方案，涉及51億坡元（即約276億港元），當中有40億元會協助企業與員工。新加坡所有企業本月可獲政府多達75%補貼，用作員工支薪，上限每位員工4600坡元，折合約2.4萬港元。新加坡政府又呼籲僱主，接下來1個月繼續發薪水，避免讓員工放無薪假，也不要裁員。