特別財會：被轟電子手環無法使用　創科局死撐99%正常運作

立法會特別財委會今日(8日)開會討論新一份預算案中有關創新科技的撥款，但多名議員重點關注政府在新冠肺炎疫情上應用科技的情況。有議員關注政府使用電子手環協助當局監察市民家居檢疫，但推出初期出現嚴重「甩轆」情況，更形容「有3分之2嘅手環係唔work(無法使用)」。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻回應，指相關說法並不正確，強調絕大部分、超過99%的手環都能夠使到，而問題只出現在只「QR手帶」上，指問題的出現只因為同一時間有大批回港市民需要下戴程式及啟動手帶。她又解釋，有關當局於2月4日推出措施時比較匆忙，因之前為新年假期，而且局方資源有限。

議員黃碧雲則關注，創科局指要推動本港「再工業化」，但疫情凸顯本港欠缺工業的問題，問當局如何協助本港在防疫物資上毋須依賴外地。創科局局長楊偉雄回應指，口罩短缺是全世界皆面對的問題，而本港現時市面上能夠購買到口罩，形容是值得鼓舞。他強調，本港要發展高增值、少勞動的工業，又形容「本港有80%食物都係外地輸入」。