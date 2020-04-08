防辦公室群組爆發　中大專家贈打工仔防疫貼士

胡志遠醫生(左)及蔡曉陽醫生(右)向各僱主及上班族提供辦公室防疫貼士。

本地新冠肺炎疫情持續，曾出現多宗上班族確診個案，有關患者工作的辦公室需關閉並進行徹底清潔和消毒，同事亦人心惶惶。香港中文大學醫院今(8日)在社交平台提供辦公室防疫貼士，講者中大醫院營運總監胡志遠及公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽在節目表示，介紹辦公室防疫需要注意的地方，例如茶水間、水機等多人使用的空間，需加強清潔，又指出以微波爐翻熱食物時，溫度超過50度可以消滅病毒。

他們又呼籲，上班族如廁時，最好以紙隔着手柄開門，沖厠時蓋好厠板，不宜用吹風機乾手。他們又強調，男士使用尿兜時，或會有人在內吐深喉唾液，小解時或有機會被飛沬彈到衣服受污染，因此宜帶消毒紙巾清潔衣服。

至於辦公室內文具，如滑鼠及電話等，他們建議應用1：99漂白水清潔，而影印機這類公用器材旁，應擺放酒精搓手液供辦公室人員使用。此外，辦公室的文件亦可能沾染病毒，因此呼籲送遞員送件時，應帶口罩及不要用手觸及眼口鼻。

若有同事確診，他們認為需評估是否所有辦公室人員都需進行檢測，並要視乎是否屬於緊密接觸者，例如曾與患者共處一室達15分鐘，又或在一個密室逗留超過2小時。