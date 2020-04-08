政Whats噏：交通燈拖半年未維修　油尖旺區會被寸爆唔做實事

早排參與反修例示威嘅激進示威者肆意砸毀交通燈等馬路設施，前九龍城區區議員黃以謙今日（8日）喺Facebook發貼話，行過佐敦一帶，見到嗰帶嘅交通燈被扑爛後到依家都未整返，仲hashtag「淨係搞時代革命唔理地區民生」，寸現屆油尖旺區議會唔做實事。可能見畀對家鬧到應一應，現屆尖東及京士柏區議員朱子洛即刻幫隊友補獲，喺貼下面留言話幫黃出咗聲，已去信路政署跟進喎。

話說黃以謙今日經過佐敦道同覺士道交界嘅行人過路燈及交通燈，話嗰處嘅馬路設施「自從舊年7月有人搞『革命』，連續3次畀人扑爛咗之後，到而家仲未整返。」黃仲見到有坐輪椅嘅朋友過馬路時險象環生，搞到佢都忍唔住寸爆「依家油尖旺區議會係咪轉咗淨係搞時代革命唔理地區民生啊？」又反問交通燈過咗半年都無人理係誰之過？

或者依家啲人真係慣咗「踢一腳、郁一郁」，油尖旺區議員朱子洛見到個貼文之後，就即刻幫佐敦嗰邊嘅區議員執漏，仲喺貼文下面留言，「咁啱見到你facebook，幫你出咗（信去路政署）了，唔駛客氣」咁喎。

但黃就質疑朱撈過界，暗寸佢「乜依家轉咗規矩，唔係自己嗰區自己理咩？」而朱就反駁，話佢哋現屆行大同理念，仲寸返黃「唔知前朝做法係點」，話只要係油尖旺區內，幫到就盡幫咁喎。