政Whats噏：促紀律處分罷工醫護　葉劉被圍攻

2月初醫管局醫護人員全面罷工嘅事件，喺今日(8日)召開的衞生特別財委會繼續牽起風波!新民黨議員葉劉淑儀就要求，醫管局紀律處分參與罷工嘅醫護人員，又建議醫委會唔應該為曾罷工嘅醫生，註冊專科資格，但隨即被其他議員圍攻。

葉劉淑儀説，醫管局應該嚴肅處理早前參與罷工嘅醫護人員，若果唔採取紀律處分，將會縱容佢哋日後動輒罷工，無法保障市民健康，又建議曾經參與罷工而未獲專科資格嘅醫生，唔應該比佢哋註冊，認為佢哋喺醫管局做夠就出去賺錢，唔喺為病人健康着想。

醫學界議員陳沛然批評有人藉事件而「抽水」，認為醫護人員喺以生命保護市民，佢哋喺抗疫期間都唔敢返屋企，反而要暫住酒店。衞生服務界議員李國麟亦批評，有人以文革式批鬥抹黑醫護人員，鼓吹秋後算帳，教唆醫委會拒絕發放專科牌照，無助解決醫護短缺問題。

葉劉淑儀昨日（7日）喺佢Facebook專頁上載了「一起鼓掌」影片，連同政府主要官員呼籲，站在抗疫前線的醫護人員打氣。議員黃碧雲則斥責，有人呢頭話要懲罰佢哋，嗰頭又向佢哋鼓掌，認為秋後算帳喺絕不可以原諒嘅行為。