網民熱話：揸車發緊夢？　累「綿羊仔」人車倒地超無辜

揸車固然要一眼關七，不過意外有時確實防不勝防。日前一架「綿羊仔」因塞車在路中等候期間，隨後一架私家車突然向前衝，將「綿羊仔」連人帶車撞至彈起。網民直指私家車司機揸車心不在焉：「發夢請留喺屋企」。

網民ZQ Leung在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發布短片。現場是漆咸道北近紅隧附近，事發於周一(6日)傍晚6時17分。片中可見，綿羊仔原本在中線等候開車，一架私家車隨後駛至，至接近綿羊仔車尾仍未收掣，最終撞及綿羊仔，更將司機撞至彈起，仆倒地上。從片段所看，當時正值塞車，且下起雨，所有車輛隨着車龍緩緩前行，不排除因路面濕滑，收掣不及或分心而肇禍。幸好綿羊仔司機被撞後，自行起身，似乎並無大礙。

貼文發出後，不少網民直指私家車司機是罪魁禍首，推測對方「明顯玩緊電話」；有人形容畫面驚險：「激倒彈起」；不過也有留言將目標放在發文者貼文上，「睇完唔笑唔係人」的說話過於輕浮，反駁稱：「有咩咁好笑」。

網民有話說

盧大一：手機惹的禍...

Corrin Ling：笑？人命嚟㗎喎

Lok Chan：call白車唔該

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