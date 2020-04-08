特別財會：懲教事務主任流失6.3%　為紀律部隊中最高

保安局公布紀律部隊各職級人員的流失情況，按比例計算，2019-20年度流失最多人手的部門為懲教署的主任級人員，流失率為6.3%，共68人；其次為飛行服務隊的主任級人手，流失12人，流失率為6.2%。若以人數計算，流失最多為警務處的員佐級人員，流失1091人，流失率為4.1%，數字與2018-19年度的1110人相若。

至於消防處方面，上年度共流失421人，主任級和員佐級分別流失61人和360人，流失率為4.7%和4.1%。

懲教署的員佐級則流失234人，連同主任級共有302人。按局方指，上年度截至今年2月29日，懲教署的二級懲教助理共有14人轉職至警務處，4人轉至海關，2人轉往消防處。然而，該署流失率較前一年度已經大有改善，前一年度的主任級和員佐級分別為7.5%和7.9%，但剛過去的年度已分別下跌為6.3%和5.1%。

有資深懲教人員表示，近期部門面對食環署「搶人」情況更甚於其他紀律部隊 ，「人工差唔多，工作輕鬆好多，又唔使捱夜，又近屋企；人哋食環署做多5年，人工已經高過我哋，仲邊有人留？」該名人員指，薪金較低問題長久未能解決，只會引伸更多人員流失，即使部門近年推行智慧監獄和工時調整，但直言遠水難救近火，「人工一日唔加，情況都好難搞。」

另外，警務處在2019-20年度（截至2月29日），共有585名新入職警員，當中有282名學歷為毅進文憑，佔新入職人數48%；其次為懲教署新入職懲教助理有107人，學歷為毅進文憑。