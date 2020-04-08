3成校長教師反對本月開考文憑試　75%贊同6月後考核

新冠肺炎疫情持續，教育局暫時仍維持文憑試在本月24日開考。教協在本月4至7日向3685名教師及校長進行問卷調查，有近3成受訪者支持取消考試，更有75%受訪者認同支持押後至6、7月考核，大學延至10月才開學。

支持取消今年文憑試的29%受訪者，當中有89%人認為不用再受疫情牽制，考生不用再冒險，亦有75%人認為可以IB（國際文憑）及英國GCE（普通教育文憑）考試等作今年文憑試取消的參考。在反對取消文憑試的71%受訪者中，96%人認為校內成績或校本評核成績評估等級，公平性可能受質疑，亦各有89%受訪者認為難以有替代方案，及65%受訪者要面對另一種不確定性。

結果亦顯示，在支持延遲開考文憑試至6、7月的受訪者中，有81%人認為可以接受大學延遲開課，77%認為考試不應該取消。對於反對延遲開考的25%受訪者當中，89%人認為考試一再延遲，學生身心備受折磨，亦有67%的人認為6、7月考，疫情可能未緩和。另有82%人反對全體中六生留級1年。

教協副會長葉建源表示，由於文憑試是否如期開考仍未有定案，考生面對不確定性會感焦慮，認為教育局應盡快，在明天、後天，或是在接下來的數天公眾假期過後，公布確切的文憑試方案，令考生有更清晰的方向。