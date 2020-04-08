駕車越線撞的士致一死一傷 地產經紀囚兩年

地產經紀於去年4月駕車駛至沙田牛皮沙街時越線，跟一輛的士迎頭相撞，導致的士司機死亡和乘客重傷。他早前承認危險駕駛引致他人死亡，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等5罪，今(8日)於區域法院被判囚24個月，停牌5年及罰款1500港元，並須參加駕駛改進課程。

法官判刑時指事發時死者之的士在正確路線行駛，惟當見被告迎頭而來時，已經無路可退，而被告越線行駛了約4秒，卻無任何動作來避免迎頭相撞，終釀成悲劇發生。

法官直斥被告完全不負責任、危險及鹵莽的駕駛行為，造成一死一重傷，他求情時表示因一時分神肇禍，卻未能說出分神原因。法官又強調被告意外前曾喝啤酒，只是未有超標，酒精會影響判斷及集中力，故酒後駕駛屬加重刑責的因素。

法官引述女傷者的醫療報告指，她受傷後視野受影響，其右眼瞼無法張開且不停流眼水，只能依賴左眼視力，且其左手不能抬起，終失去工作。法官表示意外對幸存者及死者家人的生活均造成痛苦及影響。

案情顯示，於去年4月26日凌晨約12時，34歲被告趙晉銘駕車以時速52公里駛至案發地段時，因不當駕駛部分車身越界至對面行車線，他沒有及時轉軚躲避對面線上之的士，終與之迎頭相撞。