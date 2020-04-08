市民減少堂食　外賣平台生意「疫」市上升 　

新冠肺炎疫情下人人自危，大部分市民以外賣代替外出堂食。外賣速遞平台「戶戶送」（Deliveroo）香港總經理羅家聰表示，疫情令市民減少外出堂食，平台首季訂單按季倍增，過去數周推出的外賣自取服務亦有3倍增長。惟他指本港首季有逾1000間餐廳結業，佔全港5%，保守估計本港每月約有4至5%餐廳結業，情況令人擔憂，而食肆結業潮亦會對外賣平台構成影響。

羅接受電台訪問時表示，疫情令平台首季訂單按季倍增，更曾出現爆發性增長，包括農曆新年後、2月初疫情開始爆發時，以及全球疫症大流行後，以至政府推出限聚令前一周，訂單量都顯著上升。不過，他指疫情令大部分食肆結業，有關情況亦對外賣平台有影響，但認為疫情會否令平台上的夥伴餐廳汰弱留強言之過早。

他續稱，現時平台共有超過6500間夥伴食肆，當中1500間今年1月起才加入，包括以往不曾考慮開拓外賣業務的餐廳，又稱未有疫情前，平台可為餐廳帶來15至20%收入增長，料疫情期間會增至50至80%。他又稱以往晚市生意會比午市高30%，惟近兩個月午市生意反比晚市增近20%，顯示上班族傾向以外賣代替堂食。

他又指，平台仍可維持平均30至32分鐘送達的目標，目前平台有4000多名派送員，而由於需求大幅提升，上星期已增加1000名派送員，預期本月底需再增加約2000人，今年底或再上調至8000人。他又指平台2月起已推出紓困措施，如為合資格餐廳減免一個月5%的佣金等。